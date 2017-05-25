Четверг, 25 Мая 2017 года
09:02:03 МСК

Для более 30 тыс. алтайских выпускников прозвучит последний звонок

Общество

Мероприятия по случаю окончания школы запланированы в 990 образовательных учреждениях региона

Весна в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Весна в Барнауле

Барнаул, 25 мая 2017, 07:54 — REGNUM  В 990 общеобразовательных учреждениях Алтайского края сегодня, 25 мая, запланировано проведение мероприятий для выпускников. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, «Последний звонок» прозвучит для более 33 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов. Охранять общественный порядок в ходе прощального мероприятия будут более 1,5 тысяч сотрудников полиции, а также 700 представителей общественности.

Сотрудникам полиции помогут также представители добровольных народных дружин, общественности, работники отделов образования и педагоги.

«Сегодня для всех вас особенный день — Последним звонком завершается первый, незабываемый и очень важный этап вашей жизни», — с такими словами обратился к выпускникам мэр Барнаула Сергей Дугин. Он считает, что сегодня праздник вправе отмечать учителя и родители.

«В этот праздничный день выражаем большую благодарность учителям за их творческий вдохновенный труд. Они помогали вам обрести не только знания, но и чувство ответственности, веру в себя. Сегодня праздник и у ваших родителей, именно в семье человек изначально познает мир и себя в нем, формируется как личность, определяет для себя ценности, которые станут для него главными в жизни. Пусть ваши достижения и победы станут наградой родителям за любовь и заботу», — отметил мэр и пожелал выпускникам «Ни пуха, ни пера», а также — «Новых открытий и хорошей дороги».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, где школы окончили 16 тыс. учеников, и в Псковской области, где среднее образование в этом году получили почти 9 тыс учеников, «Последние звонки» провели накануне, 24 мая.

Читайте также: Для школьников Псковской области прозвенел последний звонок

Читайте ранее в этом сюжете: Последние звонки в Хабаровском крае прозвенели для 16 тыс. школьников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Последний звонок
Главное сегодня
NB!
25.05.17
Паводок на Ставрополье грозит сносом дамб: Пятигорск готовится к эвакуации
СтавропольРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
25.05.17
Пропаганда из Минска мешает жить Белоруссии
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.05.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Пахомов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
25.05.17
«Нефть: час Х»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.05.17
«Доллар нашел точку баланса»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.05.17
«Запад стремится сохранить уровень потребления, в том числе за счет России»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
25.05.17
Пушков: Единство с Брюсселем по вопросу о Крыме заведет США в тупик
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.05.17
«Шелковый путь» или «бикфордов шнур»?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.05.17
Минздрав РФ, люди требуют помощи!
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.05.17
Драки внутри США не избежать. Ударит ли Трамп первым?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.05.17
Кризис ушел, иностранный инвестор пришел. Вести из Казахстана
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.05.17
«Испания считает, что русских можно напугать численностью войск»
МадридИспания Война в Сирии Общество
NB!
25.05.17
Приднестровье: Додон — враг
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
25.05.17
Венесуэльское противостояние: каждый занят своим делом
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.05.17
Анатолий КошкинЗнали ли японцы о планах Германии напасть на СССР?
ТокиоЯпония История: наука и понимание современности Политика
NB!
25.05.17
Страны ОПЕК+ намерены продлить соглашение: чего ждать?
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.05.17
«Манчестер Юнайтед» — победитель ЛЕ 2016/17
СтокгольмШвеция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
24.05.17
Керри порекомендовал американцам учить русский язык
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
24.05.17
Елена ХаненковаОтвет на победу Рухани: США, Саудовская Аравия и Израиль против Ирана
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
24.05.17
Режим ЧС введён на Ставрополье: вода наступает на новые города
СтавропольРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.05.17
Авигдор ЭскинШироко шагает Азербайджан (Л. И. Брежнев)
БакуАзербайджан Главное об Азербайджане Политика
ещё главное