Вторая волна половодья в Новосибирске: в зоне риска до 500 дач

Новосибирск, , 11:36 — REGNUM К Новосибирску приближается вторая волна паводка. В зону возможного подтопления уже сегодня, 19 мая, могут попасть до 200 участков садовых обществ Первомайского и Советского районов города. Специалисты прогнозируют, что в черте Новосибирска уровень воды в реке Обь в ближайшее время приблизится к отметке 390 ± 10 сантиметров.

Было принято решение увеличить сбросы воды Новосибирской ГЭС в реку Обь. С 08:00 по местному времени 19 мая объем сбрасываемой воды был увеличен до 4,5 тыс. кубических метров в секунду (м3/сек), а с 12:00 — до 4650 ± 100 м3/сек.

По прогнозам Главного управления МЧС России по Новосибирской области, пик второй волны половодья в Новосибирске придется на середину июня.

«При наихудшем развитии гидрологической обстановки, с учетом возможных обильных осадков уровень воды в реке Обь может достигнуть отметки 420 сантиметров. При этом в зоне подтопления могут оказаться около 500 участков в садовых обществах Первомайского и Советского районов», — уточнили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по региону.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 19 мая в Новосибирске переменная облачность, без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь. Днем 20 мая также ожидается небольшой дождь.

Отметим, что вторая волна паводка в Новосибирске связана с приходом большой воды с алтайских гор, где в это время начинает таять снег.

Первая волна паводка в Новосибирской области завершилась в середине мая. Специалисты отмечают, что она прошла вполне спокойно. Подтоплений жилых домов и объектов экономики в населенных пунктах не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особое внимание в первую волну весеннего половодья было уделено малым река региона и не напрасно. Так, в Колыванском районе из-за повышения уровня воды в реке Тоя вода пошла через мост, в результате было нарушено транспортное сообщение с населенным пунктом Усть-Тоя. В Убинском районе из-за разлива реки Омь было нарушено сообщение с населенным пунктом Лисьи Норки. Также произошел размыв дороги перед мостом через реку Карасук в населенном пункте Жуланка Кочковского района.

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В 2016 году из-за таяния ледников в горах Алтая и ливневых дождей, которые шли в Новосибирской области, под водой оказались более ста дачных участков в черте города Новосибирска. В зону подтопления в прошлом году также попали садовые общества Первомайского и Советского районов Новосибирска.

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