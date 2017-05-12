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В Новосибирске паводковые воды затопили дачные участки

Общество

Вода частично зашла на семь дачных участков в СНТ «Геолог» и один участок в СНТ «Строймашевец» в Первомайском районе

Новосибирск, 12 мая 2017, 10:37 — REGNUM  В Новосибирске вода затопила восемь дачных участков, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что вода частично зашла на семь дачных участков в СНТ «Геолог» и один участок в СНТ «Строймашевец» в Первомайском районе областного центра. Подтопленных дачных и жилых домов, а также объектов экономики пока нет.

По данным на утро 12 мая уровень воды в реке по Новосибирскому гидрологическому посту составлял 365 см. В целях подготовки чаши Новосибирского водохранилища к приему паводковых вод, с 6 мая Новосибирская ГЭС осуществляет холостые сбросы в Обь в объеме 4,3 тыс. куб. метров в секунду.

Сотрудники МЧС следят за паводковой обстановкой в садовых обществах, расположенных в пойме реки. Все владельцы дач Советского и Первомайского районов Новосибирска проинформированы о возможной угрозе подтопления.

«Сегодня и в предстоящие выходные дни изменение паводковой обстановки в Новосибирске не прогнозируется. По данным метеорологов, в течение этой недели в верховьях Оби наблюдались колебания уровней воды в сторону снижения. В связи с чем на предстоящей неделе приточность в Новосибирское водохранилище ожидается сниженной». — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в Новосибирске сейчас ждут вторую волну паводка — большая вода может прийти с алтайских гор, где начал таять снег.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 12 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха в дневное время +23…+25 oC.

В то же время, первая волна паводка в Новосибирской области продлится примерно до 15 мая. Но уже сейчас специалисты отмечают, что весеннее половодье в регионе проходит вполне спокойно. Подтоплений жилых домов и объектов экономики в населенных пунктах не произошло. На контроле пока остаются ситуации с разливами малых рек: переливы воды через участки дорог в Колыванском и Убинском районах. Так, в Колыванском районе из-за повышения уровня воды в реке Тоя вода пошла через мост, в результате чего нарушилось транспортное сообщение с населенным пунктом Усть-Тоя. В месте перелива организована лодочная переправа. В Убинском районе из-за разлива реки Омь нарушено сообщение с населенным пунктом Лисьи Норки. Здесь также организована лодочная переправа и спасательный пост. В начале мая на контроль был взят размыв дороги перед мостом через реку Карасук в населенном пункте Жуланка Кочковского района Новосибирской области. На ремонтно-восстановительные работы здесь уже выделены денежные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая жителей Новосибирска, в первую очередь дачников, предупредили о возможном подтоплении сразу нескольких садовых обществ в черте города.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирск начали топить воды с Алтая

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