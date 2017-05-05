Барнаул готовится ко Дню Победы

Барнаул, , 14:03 — REGNUM За 4 дня до Дня Победы Барнаул уже украшен сотнями флагов и флаговых конструкций, крупноформатными баннерами, растяжками и постерами с изображениями символов весны и Победы. Особое внимание уделено праздничному оформлению основных городских площадей Октября и Советов, главных проспектов и улиц, праздничной площадки по проспекту Ленина, 152. Но основные работы на святом для многих горожан Мемориале Славы начнутся только завтра, 6 мая. Такой вывод можно сделать из официальных сообщений городской мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM. Очевидно, что высадку цветочной рассады и замену рулонного газона отсрочили похолодание и снег, начавшиеся 1 мая.

Читайте также: После 25-градусной жары на Алтае выпал снег

По словам руководителя горзеленхоза Сергея Гончарова, 8 мая на Мемориале будут высажены почти 15 тысяч корней рассады. Цветочный ковер будет состоять из бархатцев, ахирантеса, разноцветных петуний, канн, бегоний, хлорофитума и кохии.

Говоря о праздничном украшении столицы Алтайского края, в барнаульской мэрии отметили, что на площади Советов в этом году, благодаря таким предприятиям, как Барнаултрансмаш, Барнаульский меланжевый комбинат, ООО «Альфа» и рекламное агентство «АртКроун», появилась новая семиметровая флаговая конструкция. Композиция состоит из 84 флагов, расположенных в три уровня. Венчает ее звезда, которая будет светиться в ночное время.

Помимо центральных улиц празднично оформлен въезд в город со стороны старого моста — улицы Парфенова и Воровского. Рядом с бывшим КП ГАИ размещена поздравительная растяжка 1×13 м, стела Октябрьского района и опоры наружного освещения украшены флагами, а также — два баннера на рекламных конструкциях.

Несколько мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, состоялись в Барнауле уже сегодня, 5 мая. С 10 часов на территории Барнаульского юридического института МВД России работала полевая кухня и выставка оружия. Ветеранов Великой Отечественной войны, института и Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков угощали солдатской кашей и чаем. Позднее на строевом плацу провели торжественное построение личного состава. В плац-концерте, подготовленном творческими коллективами института и города, звучали мелодии военных лет, прошли показательные выступления взвода почетного караула и ансамбля барабанщиц института.

Традиционное мероприятие провели и в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Его пациентов поздравляли заместители председателя правительства Алтайского края Надежда Капура и Андрей Щукин, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко и министр здравоохранения региона Ирина Долгова.

Свою программу подготовили и сотрудники Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени Вячеслава Шишкова. Музыкально-поэтическую программу «На привале» составили из стихов Юлии Друниной, Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого, Ольги Бергольц и Александра Твардовского, песен военных лет. В Библиотеке работает выставка книг из фондов библиотеки «Алтай — ратные подвиги земляков».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Алтайском крае проживают более 33 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственных участников боевых действий и инвалидов — 1626; 7107 — вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников войны; 256 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 363 бывших несовершеннолетних узника фашизма, 23 тысячи 938 тружеников тыла.

Но предстоящий парад Победы на Красной площади в Москве впервые пройдет без алтайских ветеранов. Как сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, дело совершенно не в финансовых обстоятельствах, а в том, что большинству ветеранов уже исполнилось 90 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские ветераны не поедут на парад Победы в Москву