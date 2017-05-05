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В больницах Санкт-Петербурга остаются 11 пострадавших при теракте

Общество

Ещё 70 человек находятся на амбулаторном лечении

Санкт-Петербург, 5 мая 2017, 01:19 — REGNUM  На лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 11 пострадавших в результате теракта в метрополитене. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей странице в Twitter.

По её словам, по состоянию вечер 4 мая 11 человек находятся в стационарах, в том числе один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Ещё 70 человек остаются на амбулаторном лечении.

Всего, по данным властей Санкт-Петербурга, в результате апрельского теракта в той или иной степени пострадали 102 человека.

Напомним, днём 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Санкт-Петербургского метрополитена произошёл взрыв. По данным следствия, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 15 человек, в том числе сам террорист.

По делу о теракте арестованы и находятся под следствием десять выходцев из Средней Азии. В конце апреля ответственность за взрыв взяла на себя малоизвестная террористическая группировка «Батальон имама Шамиля», предположительно связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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