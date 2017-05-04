Уголовное дело возбуждено по факту нападения с зеленкой на Навального

Москва, , 23:12 — REGNUM Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на оппозиционного блогера Алексея Навального, который был облит зеленкой 27 апреля. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила журналистам представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестный облил Навального зеленкой, когда оппозиционный блогер выходил из здания, где расположен его офис. Навальный был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз — «химический ожог глаза», после оказания медицинской помощи он был отпущен.

После инцидента московская полиция начала доследственную проверку. По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Москвы согласилась с законностью возбуждения уголовного дела.

Расследование будет вести Главное управление МВД по Москве. Столичная прокуратура будет осуществлять надзор за расследованием.