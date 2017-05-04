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В Севастополе ФСБ открыла экспозицию ранее засекреченных материалов

Общество

На выставке можно увидеть предметы одежды советских чекистов, оружие и уникальные документы

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Личное дело Врангеля
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Личное дело Врангеля

Севастополь, 4 мая 2017, 21:14 — REGNUM  Федеральная служба безопасности России в Севастополе представила уникальные архивные материалы, в том числе, протокол об учреждении НКВД за подписью Владимира Ленина, личное дело генерала Врангеля, отчеты СМЕРШ и другие. В Севастопольском «Доме офицеров флота» 4 мая начала работу выставка «Крымские чекисты. История в фотографиях и документах», посвященная 100-летию образования органов госбезопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Выставка уникальна, потому что впервые в истории органов госбезопасности Крыма некоторые документы обнародованы, их копии находятся на этих стендах. Через них освещается 100-летняя история создания и развития органов госбезопасности в Крыму», — сказал на открытии начальник управления ФСБ по Черноморскому флоту Виталий Уткин.

Начальник службы управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю Максим Мухин, в свою очередь, подчеркнул, что на выставке представлено «свыше 300 фотографий и документов, большая часть которых пока нигде не публиковалась, многие из них были засекречены».

Основная часть экспонатов доставлена из архивов ФСБ: как центрального архива на Лубянке, так архива управления службы безопасности по РК и Севастополю.

Среди рассекреченных документов — личное дело главы контрразведки Врангеля, который был заслан на территорию Крыма для внедрения в органы безопасности в 1922 году. Представлена также инструкция, которая была зашита в подкладку его одежды для связи с агентами.

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