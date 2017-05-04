Власти Петербурга учли не все пожелания жителей по маршруту ВСД

Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM Восточный скоростной диаметр (ВСД) — новую скоростную платную автотрассу в Санкт-Петербурге — по-прежнему планируется провести вплотную к жилой застройке Красногвардейского района. К такому выводу пришли депутаты петербургского Законодательного собрания после доклада главы городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимира Григорьева.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству Григорьев сообщил, что Смольный изменил трассировку ВСД после общественных слушаний. Напомним, во время общественных слушаний жители Невского и Красногвардейского района активно протестовали против первого варианта трассировки, а затем завалили городское правительство гневными письмами.

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В результате, широкополосную магистраль длиной 16 км с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовой и Зольной было решено отодвинуть от жилого комплекса «Ладожский парк» (Невский район), затем она пойдет вплотную к существующим железнодорожным путям до улицы Коммуны (Красногвардейский район). По мнению КГА, таким образом был найден выход из конфликтной ситуации.

Однако не все парламентарии согласились с чиновниками. Как заметил депутат Борис Вишневский, пожелания жителей Красногвардейского района — Хасанской улицы, улицы Передовиков и Индустриального проспекта — оказались неучтенными. Единственный шаг навстречу жителям, который предпринял Смольный — это отказ от развязки ВСД в районе Индустриального проспекта.

«Трасса по-прежнему идёт вплотную к жилой застройке, по-прежнему в её зону под уничтожение попадают порядка 4 тысяч гаражей, машины попадут в микрорайоны без парковок. При этом нет никаких экологических экспертиз, не просчитаны последствия для экологии района, а роза ветров там такая, что все выхлопы с ВСД будет относить как раз в жилые кварталы. Все предложения альтернативной трассировки проигнорированы, как и моё предложение отложить трассировку ВСД до следующего Генплана, провести общественные слушания как положено, учесть все пожелания петербуржцев», — сказал Вишневский.

Жители улиц Хасанской и Передовиков ранее жаловались на то, что, согласно нынешнему плану, ВСД пройдёт в нескольких метрах от фасадов некоторых домов, и уровень шума и пыли будет превышен настолько, что жители не смогут открывать окна.

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Напомним, ВСД должен соединить Кольцевую автодорогу и Западный скоростной диаметр, первые два конкурса на проектирование дороги уже объявлены. Строительство могут начать в течение 1,5−2 лет. Стоимость новой платной магистрали оценивали в 150−160 млрд рублей.

Чиновники КГА должны будут прийти в Заксобрание снова 18 мая и ответить на возникшие сегодня вопросы. По словам эксперта комиссии Александра Карпова, при изучении корректировок Генплана, подготовленных Смольным, специалисты выявили более 160 существенных конфликтов. Они отмечают, что в случае строительства запланированных элементов улично-дорожной сети могут пострадать порядка 15 объектов культурного наследия, а в 70 случаях затрагивается охраняемая территория таких объектов.

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Эксперты предложили при утверждении корректировки и с учетом того, что новый Генплан будет подготовлен в 2018 году, проработать все конфликтные точки и по Восточному скоростному диаметру.

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