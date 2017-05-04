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В ООН осудили нападение на гуманитарную миссию в Южном Судане

Общество

База ООН подверглась нападению накануне вечером

Южный Судан
Trocaire
Южный Судан

Джуба, 4 мая 2017, 20:41 — REGNUM  В ООН осудили нападение на базу гуманитарной миссии в северной регионе Южного Судана, которая произошла накануне вечером, 4 мая сообщает Associated Press.

«Мы призываем все стороны конфликта уважать неприкосновенность служебных зданий ООН», — заявил глава Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) Дэвид Ширер.

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«Мы здесь, чтобы защитить и поддержать народ Южного Судана. Совершенно очевидно, что нападавшие не нисколько не заботятся о бедственном положении населения, включая людей, которые непосредственно могут пострадать в результате вероятных задержек в доставке гуманитарной помощи», — добавил Ширер.

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Напомним, гражданская война в Южном Судане вспыхнула в 2013 году, более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. В ряде районов страны сложилась острая гуманитарная ситуация.

Столкновения происходят между сторонниками президента Сальвы Киира и оппозиционного вице-президента Рика Мачара.

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