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ФСИН предупредила Навального о запрете выезжать за рубеж

Общество

Оппозиционный блогер собрался лечить глаз за границей

Запрет
JustinForce
Запрет

Москва, 4 мая 2017, 19:53 — REGNUM  Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупредила оппозиционного блогера Алексея Навального, что ему запрещен выезд за границу, как отбывающему условное наказание. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил журналистам адвокат Навального Вадим Кобзев.

Ранее сегодня Навальный сообщил, что Федеральная миграционная служба выдала ему заграничный паспорт. В связи с этим блогер решил, что тем самым ему разрешили выехать за границу на лечение глаза, химический ожог которого он получил в результате инцидента в Москве.

Однако адвокат Кобзев сообщает, что ему поступил телефонный звонок от начальницы уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный, как отбывающий условный срок, и сказала, что запрет на выезд оппозиционера за границу действует, так как он осужденный.

«Она утверждает, что выезжать за рубеж при условном сроке запрещено», — сказал Кобзев.

Сам адвокат считает, что ФСИН неверно трактует норму законодательства.

«В законе сказано, что условно осужденным можно ограничить выезды за рубеж, но не то, чтобы это делалось в обязательном порядке», — утверждает юрист.

Он также подчеркнул, что Навальный не собирается менять планы из-за предупреждения ФСИН и собирается выехтаь за границу на лечение.

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