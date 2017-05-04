Суд признал турецкого генподрядчика трассы М-11 виновным в захвате леса

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 19:39 — REGNUM Постановление комитета государственного экологического надзора Ленинградской области о привлечении к ответственности генподрядчика строительства автодороги Москва — Санкт-Петербург (М-11) по делу о самовольном занятии лесных участков Верховным судом РФ признано законным. Об этом сегодня, 4 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного Госэконадзора. Речь идет о турецкой компании «Идж Ичташ»

Судья Верховного суда оставил в силе постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа о привлечении АО «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети» к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков). Оставлена без изменения и сумма штрафа в 250 тыс. рублей.

«Постановление комитета в отношении «Идж Ичташ» устояло во всех возможных судебных инстанциях. Теперь можно полагать, что по оставшимся административным делам будет принято аналогичное решение, также мы рассчитываем на взыскание ущерба, причиненного лесам области», — прокомментировал решение Верховного суда глава Госэконоадзора Ленобласти Михаил Козьминых.

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Напомним, в первой половине 2016 года в отношении турецкой компании комитетом эконадзора было рассмотрено 25 административных дел о самовольном занятии лесных участков, наложено штрафов на сумму более 7 млн рублей. Генподрячик в добровольном порядке оплатил только три из них. После того как стало известно, что сумма ущерба лесам Любанского лесничества составляет 110 млн рублей, компания начала серию судебных разбирательств.

Отметим, в мае 2016 года сообщалось, что правительство Ленобласти подписало соглашение с «Асталди Ичташ» о компенсациях на восстановление региональных дорог в Тосненском районе Ленобласти. Тогда же ИА REGNUM сообщало, что по итогам 2015 года ущерб областным дорогам от строительства трассы М-11 составил порядка 250 млн рублей.

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Также в прошлом году сообщалось о нарушениях при осуществлении земельных работ по раскопке котлована субподрядчиком ООО «СевЗапСтрой». Было произведено самовольное снятие плодородного слоя почвы на площади 39 кв. метров Саблинского участкового лесничества Любанского лесничества.

Ранее сообщалось о нарушениях при строительстве трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области. Там подрядчик, ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», незаконно заасфальтировал земельный участок сельскохозяйственного назначения и разместил на нём вахтовый посёлок. Районная прокуратура внесла главе Бургинского сельского поселения представление — виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Добавим, в конце апреля среди строителей скоростной автотрассы М-11 на объекте в Тосненском районе Ленобласти был выявлен 91 рабочий, пребывавший на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Вероятно, эта проверка стала следствием смертельной аварии с участием двух грузовиков и микроавтобуса, осуществлявшего служебную развозку рабочих. Известно, что у водителя автобуса не было прав требуемой категории.

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Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 пройдёт по территориям четырёх областей — Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской.

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