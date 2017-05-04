Владимир Маркин, , 18:09 — REGNUM

В год столетия Великой революции все праздники и памятные даты становятся поводом для обсуждения и более глубокого осмысления. Даже безусловно позитивный День Победы получает многомерный исторический фон, все равно оставаясь реперной точкой, камертоном, критерием значимости и адекватности любых исторических и идеологических построений.

Даже светлый юбилей — 60 лет космической эры 4 октября имеет две стороны. Наш мирный Спутник послужил одновременно посланием соперникам по ракетно-ядерной гонке вооружений. Ближе к революции, дальше от нас — другая круглая дата и кульминация «большого террора». Как раз в этом мае исполняется 80 лет с начала навигации по Каналу имени Москвы.

Это стратегический объект, сыгравший наряду с верхневолжскими ГЭС важную роль в обороне Москвы. Да и по сей день играет свою незаменимую роль в жизни столицы — «порта пяти морей». В этом выдающемся памятнике истории, культуры и техники овеществлен труд проектировщиков и инженеров — гидроэнергетиков.

Для новых поколений славной профессии важно понимать соотношение добра и зла в этой героической и трагической предвоенной эпохе. Не затушевывать, забывая имена и даты, а разобраться, что к чему, и кто есть кто. Можно ли и нужно ли перестать считать пуск Канала имени Москвы славной датой отечественной истории из-за странного, нелепого, трагичного смешения статусов творцов и строителей? Одни были вольнонаемными, другие — заключенными трудовых лагерей, третьи — инженерами и прорабами на офицерских должностях НКВД. Причем один и тот же ценный работник мог по ходу проекта легко менять эти ипостаси, оставаясь при этом все тем же специалистом на все том же важном участке работы.

Можно ли назвать рабским творческий труд проектировщиков, конструкторов, инженеров сталинских «шарашек»? Особенно, учитывая тот факт, что сама трагичная судьба поколения была следствием идеологических расколов, горячих споров о судьбах Родины и человечества. Нет, конечно! Судить нужно по меркам конкретной исторической эпохи, а она воспринималась как однозначно предвоенная всем обществом, не только политиками. Никому ведь не придет в голову называть рабским труд солдата на передовой. Труд многих людей на великих предвоенных стройках был столь же самоотверженным, а судьба порою столь же трагичной.

Свобода личности не всегда определяется физическими и социальными ранками. Можно быть формально свободным, но при этом фактически рабом социальной системы, пороков, ложных ценностей. А можно в стенах закрытой «шарашки» следовать свободному полету мысли, воплощая его в космические по масштабам проекты. Или просто честно, на совесть работать на оборону страны и на ее будущее, воспринимая себя частью великой трудовой армии.

Некоторым нашим «доброжелателям» кажется, что своим виртуальным флеш-мобом «Бессмертный барак» они задают вроде как антитезу общественному движению и памятному шествию «Бессмертный полк» в праздник 9 мая. С тем же успехом их духовные близнецы из бюрократии считают, что могут приватизировать некие политические дивиденды от добровольных дел и движений души народа. И те, и другие глубоко заблуждаются.

Нет здесь ни противопоставления, и ни тени сомнения в духовном родстве героических предков, которые честно служили Родине там, куда забросила их, всю страну судьба-злодейка. В этом смысле отношение этого героического поколения к своей роли в ожидании и приближении светлого будущего имеет, пожалуй, лишь один исторический аналог в лице первых христиан. Не важно кто ты в этой жизни по формальному статусу, важно, ради чего ты жил, страдал и отдавал всего себя, обретая бессмертие.

Антитезой к «Бессмертному полку», как и к «Бессмертному бараку» была тогда и остается по сей день — себялюбие, мизантропия и прочие фарисейские недуги. Как у того странного типа, который спустя десятилетия после великих событий требует привлечь к ответственности всех сотрудников НКВД и всех потомков. Чем хорош этот наглядный пример неуемной мстительности? Можно увидеть не киношный, наигранный, а реальный безумно горящий взгляд пламенного мстителя, ведомого классовым чутьем. Точно такие же в те самые 1930-е годы требовали привлечь к ответу бывших дворян за «грехи» даже не их отцов, а всего сословия.

Так что вопрос не в том, нужно ли признавать славными великие дела наших предков, независимо от звания и сословия. Вопрос в том, как не допустить повторения революционной трагедии, когда вместо государства и права вершить суд, начинают проявляться классовые инстинкты и безумная мстительность. Когда нормальным — творческим, совестливым, трудолюбивым людям приходится нести на себе двойную и тройную ношу спасения страны и одновременного излечения, вразумления революционной элиты.

Могу только поддержать предложение правозащитников «Мемориала», из каких бы соображений оно не было сделано — номинировать Канал имени Москвы на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Только нужно четко прописать, что это — памятник бессмертному трудовому и нравственному подвигу патриотов Отечества, внесших огромный вклад в будущую оборону Москвы и Великую Победу над фашизмом. И одновременно память о трагедии, неизбежно сопровождающей Великую революцию.

Владимир Маркин — член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»