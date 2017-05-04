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«Необходима обратная связь с заявителями МФЦ в регионах»

Общество

Губернатор Ростовской области, выступая на заседании госсовета РФ, предложил внедрить оценку качества на региональные и муниципальные услуги

Москва, 4 мая 2017, 17:34 — REGNUM  

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании Госсовета РФ, которое провёл в Кремле глава государства Владимир Путин, предложил внедрить оценку качества на региональные и муниципальные услуги, предоставляемые в МФЦ, а также персонифицировать их. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службы главы региона 4 мая.

По его словам, в отношении 80% видов услуг на Дону нет системной обратной связи от получателей, что необходимо для проведения анализа причин низких оценок.

«Именно они — ключевой индикатор проблемы. Важно знать причины недовольства заявителя: например, если существенная доля плохих оценок приходится на конкретные виды услуг, необходимо менять механизм взаимодействия с органом власти, её предоставляющим. А если речь о качестве обслуживания, надо работать с персоналом, внедрять клиентоориентированные технологии работы с заявителями — по аналогии с тем, как это происходит в лучших сервисных коммерческих организациях», — сказал Голубев.

Предложено также ввести единые стандарты сервисов МФЦ, а также организовать непрерывное обучение специалистов.

«Сервис должен быть чётко задан как единый на всей территории страны. Сегодня каждый регион организует обучение работников самостоятельно, в том числе создавая учебные подразделения в структуре центров. Но единых федеральных образовательных стандартов в этой сфере нет. Это консервирует региональные различия уровней подготовки кадров и качества сервиса центров. Целесообразно объединить разрозненные региональные усилия в единую систему подготовки кадров», — предложил губернатор.

По мнению главы региона, работа МФЦ должна стать образцовой.

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