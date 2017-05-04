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«ОНФ добивается повышения качества жизни людей «на земле» и «в людях»

Общество

Данные по исполнению «майских указов» президента России на заседании Госсовета представил Общероссийский народный фронт

Москва, 4 мая 2017, 17:15 — REGNUM  Эксперты Общероссийского народного фронта провели анализ исполнения «майских указов» президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина и подготовили справку, данные из которой были представлены в ходе совместного заседания Госсовета РФ и президентской Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России руководителем исполкома ОНФ Алексеем Анисимовым.

«ОНФ проводит мониторинг исполнения поручений, основанных на восьми «майских указах» и поручениях в их развитии. Экспертами ОНФ подготовлены заключения на доклады правительства России по 179 поручениям в рамках исполнения «майских указов» и в их развитие. Из них ОНФ считает исполненными — 35 поручений, 44 поручения — не исполнены, а 100 поручений — исполнены частично и требуют доработки», — заявил Алексей Анисимов.

Он напомнил, что с 2014 г. ОНФ осуществляет мониторинг исполнения майских указов и поручений, данных в их развитие. Эксперты и активисты Народного фронта из всех субъектов России не только выявляют недостатки реализации поручений на местах, но и формируют сутевые предложения по их исправлению.

Алексей Анисимов отметил, что в основе заключений, которые готовит ОНФ на доклады правительства, лежит мнение самих граждан относительно качества исполнения поставленных российским президентом задач.

Рассказывая об итогах исполнения поручения о доступе граждан к получению госуслуг по принципу «одного окна», Алексей Анисимов подчеркнул, что Народный фронт считает плановые показатели достигнутыми. Удовлетворенность граждан в этом вопросе точно одна из самых высоких, заявил руководитель исполкома ОНФ, однако время ожидания в очереди пока не приблизилось к 15 минутам. Сейчас по данным Минэкономразвития оно составляет 21 минуту, но активисты ОНФ фиксируют случаи, когда ждать в очереди приходится 30−40 минут. В отдельных МФЦ в ряде регионов представлены менее половины из обязательного перечня услуг, а их 33.

При этом Анисимов выразил удивление по поводу результатов оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг: «Согласно открытым данным сайта «Ваш контроль» 95% всех текстовых отзывов имеют оценку «отлично» или «хорошо». Однако, проведенный нашими экспертами мониторинг указывает на ситуацию, когда тысячи таких отзывов оставлялись с интервалом от одной до двух минут и с одними и теми же выражениями. У IT — специалистов это называется «накрутки». И таких было выявлено в 2016 г. — 20%, а в первом квартале 2017 г. — уже 30%».

Также Анисимов рассказал о программе переселения граждан из аварийного жилья, которая, по его словам, является масштабной и не имеющей аналогов в мире, но требует продолжения работы и особого контроля. Глава исполкома ОНФ привел примеры, когда Народный фронт выявил случаи строительства домов весьма низкого качества. Эксперты ОНФ назвали такие объекты «новым аварийным жильем». В 2014 — 2016 годах активистами Народного фронта было выявлено более 100 таких домов в 27 регионах, 57 из них к настоящему времени исключены из так называемого реестра «нового аварийного жилья» благодаря совместным усилиям общественности, журналистов, федеральных и региональных органов власти. При этом, пока более 50 домов остаются на контроле ОНФ.

«Следует отметить, что ранее в ходе своего мониторинга активисты ОНФ выявляли дома, которые на сайте «Реформа ЖКХ» значились построенными и сданными в эксплуатацию, а на деле 34 дома оказались в процессе строительства, и 19 домов вообще не были обнаружены по указанным адресам. Активисты ОНФ их назвали «дома-призраки», чиновники объяснили это технической ошибкой. По данным фактам мы обратились в Генеральную прокуратуру. В отношении ряда должностных лиц возбуждены уголовные дела, по остальным фактам ведутся проверки», — заявил Анисимов.

В том числе руководитель исполкома ОНФ рассказал о системе независимой оценки качества (НОК), которую, по мнению экспертов Народного фронта, не удалось сделать действенным механизмом повышения качества услуг. Он отметил, что оценка необъективна и не отражает мнения граждан, не является независимой и не приводит к улучшению качества работы учреждений. «Мониторинг ОНФ выявил много случаев, когда учреждения оценивались на основании одной-двух-трех анкет. Также по нашим данным 2 619 (более 80%) региональных операторов НОК — это бюджетные организации, а не независимые операторы НОК. Получается, что одна бюджетная организация проверяет другую, часто подведомственную. При этом в 84% случаев нет смысловых рекомендаций по повышению качества работы: рекомендации либо не размещены совсем, либо размещены шаблонные», — отметил Анисимов.

В связи с этим глава исполкома ОНФ высказал предложения по улучшению системы независимой оценки качества: «Необходимо исключить возможность аффилированности организаций и должностных лиц в ходе проведения НОК, упростить анкеты для заполнения гражданами, интегрировать НОК в систему контрольно-надзорной деятельности (результаты следует использовать в качестве основания для проверки организации надзорными органами), сформировать единую систему прямой и обратной связи с гражданами».

Анисимов подчеркнул, что Народный фронт не снимает с контроля такие поручения, работу над которыми необходимо продолжить, чтобы добиться повышения качества жизни людей не на бумаге или в кабинетах, а что называется «на земле» и «в людях».

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Общероссийский народный фронт
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