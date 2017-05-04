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Моссовет планирует 5 мая провести в Москве митинг за снос хрущевок

Общество

Требование – расширить список реновации

Программа по сносу пятиэтажек в Москве
Иллюстрация: Mos.ru
Программа по сносу пятиэтажек в Москве

Москва, 4 мая 2017, 16:59 — REGNUM  Оппозиционная общественная организация Моссовет выступила с заявлением, что намерена провести митинг за расширение списка домов, попадающих под реновацию. На сайте движение, появилось объявление о митинге в гайд-парке в Сокольниках.

«Судя по той почте, той информации, которая полилась ко мне в последние дни и на прямую, и через знакомых, минимум несколько сотен домов по городу, имеющих «заслуженную ветхость», домов, жители которых многократно просили власти помочь, — оказались вне популярного Перечня. И это не правильно!», — заявил организатор митинга, член правления Московского фонда развития местного самоуправления (Моссовет) Юрий Загребной.

По его мнению, шанс исправить есть только один — это провести митинг и тем самым надавить на власти.

«По многочисленным просьбам жителей домов, проблемы которых власти пока «не видят в упор», выступил в числе заявителей митинга на площадке «Гайд-парка» в «Сокольниках». Тем более именно в соседних районах таких «проклятых и забытых» домов оказалось много… Убежден, что жители этих домов имеют право на внимательное участие к своим просьбам и требованиям», — отмечает организатор.

Сообщается, что митинг пройдет 5 мая в 17:00 в гайд-парке в Сокольниках.

Напомним, в Москве целая волна стихийных митингов — горожане, которые хотят, чтобы их пятиэтажки внесли в программу реновации ветхового жилья, выходят на улицы. За последние дни такие митинги прошли сразу в нескольких районах столицы. Однако это лишь начало волны протеста. Как сообщает оппозиционный московским властям сайт Моссовет, инициативная группа намерена 6 мая в центре Москвы провести крупную несанкционированную акцию. По заявлению издания, в ней ожидается участие нескольких тысяч человек, а пройдет она в самом центре Москвы.

Основное требование — включить дома, которых нет в предварительном списке на снос, в программу реновации. Люди жалуются, что за несколько десятилетий их квартиры сильно обветшали, проводка искрит, стены в трещинах, а прогнившие коммуникации нужно срочно менять.

Добавим, что мэрия Москвы начала уведомлять жителей пятиэтажек по sms о том, что их многоквартирный дом внесен в перечень для голосования о включении в программу реновации жилищного фонда. 2 мая список из 4,5 тысяч пятиэтажек, предназначенных под снос, опубликован на официальном сайте мэрии Москвы. В опубликованный список не включены здания из 40 районов Москвы и 15 поселений на присоединенных к столице территориях.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в качестве исключения в программу реновации могут попасть и девятиэтажки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в программу реновации могут попасть девятиэтажки

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Расселение и снос пятиэтажек в Москве
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