Летом в Подмосковье откроется 85 детских лагерей

Красногорск, , 16:42 — REGNUM На летний детский отдых из бюджета Московской области будет выделено около 1 млрд рублей. Об этом сегодня, 4 мая, заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, передает «Радио 1».

Также на эти цели средства будут выделены и из муниципальных бюджетов. Сумма составит около 500 млн рублей.

Кроме того, область начала готовиться к летнему оздоровительному сезону. Летом на территории планируется открыть 85 детских лагерей.

«Сейчас на работу в летний оздоровительный период у нас заявились 85 организаций. Из них девять являются федеральной собственностью, три принадлежат Московской области. Также в списке есть ведомственные и частные оздоровительные лагеря», — пояснила Фаевская.

Она также сообщила, что на базе общеобразовательных учреждений будет открыто 110 лагерей с дневным пребыванием детей.

Начало заездов в детские лагеря области запланировано на 27 мая. Лагеря дневного пребывания начнут работать с 29 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2106 году из бюджета Московской области на летний отдых детей в лагерях было направлено около 1,6 миллиарда рублей. Все учреждения были проверены и подготовлены к летнему сезону. Всего в области работали 86 загородных лагерей и более тысячи дневных.