Четверг, 4 Мая 2017 года
17:53:02 МСК

Летом в Подмосковье откроется 85 детских лагерей

Общество

Правительство области выделит на детский отдых около 1 млрд рублей

Детский лагерь
Пётр Иванов
Детский лагерь

Красногорск, 4 мая 2017, 16:42 — REGNUM  На летний детский отдых из бюджета Московской области будет выделено около 1 млрд рублей. Об этом сегодня, 4 мая, заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, передает «Радио 1».

Также на эти цели средства будут выделены и из муниципальных бюджетов. Сумма составит около 500 млн рублей.

Кроме того, область начала готовиться к летнему оздоровительному сезону. Летом на территории планируется открыть 85 детских лагерей.

«Сейчас на работу в летний оздоровительный период у нас заявились 85 организаций. Из них девять являются федеральной собственностью, три принадлежат Московской области. Также в списке есть ведомственные и частные оздоровительные лагеря», — пояснила Фаевская.

Она также сообщила, что на базе общеобразовательных учреждений будет открыто 110 лагерей с дневным пребыванием детей.

Начало заездов в детские лагеря области запланировано на 27 мая. Лагеря дневного пребывания начнут работать с 29 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2106 году из бюджета Московской области на летний отдых детей в лагерях было направлено около 1,6 миллиарда рублей. Все учреждения были проверены и подготовлены к летнему сезону. Всего в области работали 86 загородных лагерей и более тысячи дневных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация летнего отдыха детей
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
Смыты дороги, нет света, воды и газа: Ингушетия снова пострадала от стихии
МагасРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
04.05.17
«Нефть падает к шестинедельным минимумам»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
КраснодарРоссия Контрабанда и борьба с ней Происшествия
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Ростовчане сообщили о взрыве: многие районы остались без света
Ростов-на-ДонуРоссия Аварии на электросетях Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
ещё главное