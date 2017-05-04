В Подмосковье увеличат количество официальных пляжей

Домодедово, Московская область, , 16:33 — REGNUM В Московской области будет увеличено количество официальных пляжей. Большинство муниципалитетов уже подготовили планы по открытию новых мест пляжного отдыха, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Большинство муниципальных образований Московской области уже сформировали планы по открытию в 2017 году новых официальных пляжей и мест отдыха на воде. По состоянию на начало мая таких планов не представили городские округа Долгопрудный, Домодедово и Лосино-Петровский, а также в Волоколамский, Зарайский и Раменский районы.

За последние годы все несчастные случаи с летальным исходом на водоемах Подмосковья происходят в тех местах, где купание запрещено. На официальных пляжах, где дежурят спасатели и медицинский персонал, таких трагедий удается избегать.

Для того чтобы снизить количество таких несчастных случаев, в Подмосковье ведется системная работа по увеличению количества оборудованных мест отдыха на воде.

Летом 2013 года официальных мест отдыха на воде в Подмосковье было лишь 70. А в 2016 году действовало уже 156 мест купания и отдыха на воде, соответствующих требованиям безопасности.

Во многом благодаря появлению оборудованных пляжей там, где раньше были стихийные места купания, гибель людей на водных объектах за этот период удалось снизить на 15%.

Летом 2016 года на территории Подмосковья было выявлено более 100 несанкционированных пляжей.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители и гости Московской области стали чаще посещать региональные пляжи. Так, в 2016 году по сравнению с 2105 годом годом, посещение водоемов увеличилось почти в 2,5 раза. При этом количество нарушений на пляжах в Подмосковье снизилось на 30%, но отмечалась замусоренность областных водоемов.