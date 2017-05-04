В 1,5 млрд рублей обойдется Подмосковью летний отдых детей

Красногорск, , 16:35 — REGNUM На летний отдых детей правительство Московской области планирует потратить порядка 1,5 млрд рублей, заявила «Радио 1» министр социального развития региона Ирина Фаевская. Выделенную сумму могут пересмотреть в сторону увеличения.

«Правительство Московской области и лично губернатор считают очень важным полем деятельности обеспечение детям полноценного летнего отдыха», — отметила министр. Она пояснила, что на эти цели в бюджете Подмосковья уже запланирована сумма в 1 млрд рублей. Еще 500 млн рублей выделят из муниципальных бюджетов.

По словам Фаевской, сумму могут пересмотреть в сторону увеличения после уточнения бюджета в июне 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Московской области заявили о намерении возродить заброшенные пионерлагеря, для чего планировалось привлекать представителей бизнеса, которые могли бы взять объекты в аренду по сниженной ставке и восстановить инфраструктуру.

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