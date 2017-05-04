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«После изгнание фашистов из Крыма, победа в войне стала очевидной»

Общество

Освобождение Крыма советскими войсками стало надеждой на победный исход войны

Евгений Халдей. Салют в освобождённом Севастополе. Май 1944
Евгений Халдей. Салют в освобождённом Севастополе. Май 1944

Севастополь, 4 мая 2017, 16:25 — REGNUM  «Весной 44-го после окончательного изгнания оккупантов с советской земли Крыма стало очевидно, что Победа в той войне будет по праву, по справедливости принадлежать советскому народу». Об этом на брифинге в Севастополе 4 мая заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Стратегически важный Крым, его освобождение стало новой надеждой, укреплявшейся в то сложное время в советском народе-победителе… Весной 1944 года, после окончательного изгнания оккупантов с советской земли Крыма стало очевидно, что Победа в той войне будет по праву, по справедливости принадлежать советскому народу», — сказала Захарова.

Она привела в пример высказывание маршала Советского Союза Александра Василевского о важности освобождении я Крыма и Севастополя: «Крымская наступательная операция советских войск закончилась 12 мая 1944 года сокрушительным разгромом 200 тысячной 17-й немецкой армии. Нам потребовалось 35 дней, чтобы взломать мощные укрепления врага в Крыму, из них ушло три дня, чтобы сокрушить куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 году, долговременную оборону под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота».

«Это напоминание для тех, кто не знает или не хочет знать истории Севастополя, истории Крыма, тем, кто своими грязными рукам пытался здесь наводить какие-то свои порядки. Не получилось и не получится», — подчеркнула представитель МИД.

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