Четверг, 4 Мая 2017 года
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Путин спросил Собянина, где в Москве можно потанцевать?

Общество

Вопрос возник в ходе заседания Государственного совета по вопросу досуга и реновации жилищного фонда в Москве

Москва, 4 мая 2017, 16:33 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поинтересовался у мэра Москвы Сергея Собянина, куда в столице можно пойти потанцевать. Речь о танцах в Москве зашла сегодня, 4 мая, на заседании Государственного совета по вопросам досуга и реновации жилищного фонда столицы.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что в Москве якобы буквально «некуда сходить на танцы». Депутат Госдумы утверждает, что для людей среднего возраста не организовано никаких развлечений, в частности танцев.

Председательствующий на Госсовете Путин, переадресовал вопрос Жириновского мэру Москвы Сергею Собянину и поинтересовался, куда же Москве можно сходить на танцы?

Собянин ответил, что на самом деле танцевальная площадка есть в каждом московском парке.

«В каждом парке танцплощадки существуют. Мы пришлём ему (Жириновскому — ИА REGNUM ) сотню приглашений, чтобы у него был выбор. Также созданы тысячи спортивных и воркаут-площадок, возродились чемпионаты Москвы и России по воркауту. Что касается реновации жилищного фонда, то это проблема насущная и решать её надо», — ответил Собянин.

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