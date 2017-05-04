Порядок в Подмосковье в День Победы обеспечат около 10 тыс. человек

Волоколамск, Московская область, , 16:19 — REGNUM В Московской области в дни празднования Дня Победы (6−9 мая) по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва усилят меры общественной безопасности и антитеррористической защищённости граждан, передает «Радио 1».

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, меры безопасности будут усилены на объектах социальной сферы, жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания граждан.

С 6 по 9 мая на территории Подмосковья пройдут 190 мероприятий с участием более 410 тыс. человек. В обеспечении общественного порядка и безопасности будут задействованы свыше 6,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 2 тыс. народных дружинников и около 1 тыс. казаков. Кроме того, в охране общественного порядка примут участие 1200 дружинников и 520 представителей казачества.

Отмечается, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в местах проведения парадов в городах воинской славы Волоколамске, Дмитрове, Наро-Фоминске и Можайске.

Сейчас проводятся инструктажи персонала и руководящего состава, внеплановые проверки состояния их антитеррористической защищённости с привлечением кинологических служб, сотрудников полиции и Росгвардии. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 900 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на территории Подмосковья организуют 88 специальных площадок, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов.