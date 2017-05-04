Четверг, 4 Мая 2017 года
16:23:29 МСК

Порядок в Подмосковье в День Победы обеспечат около 10 тыс. человек

Общество

Все службы экстренного реагирования уже переведены на усиленный режим

Волоколамск, Московская область, 4 мая 2017, 16:19 — REGNUM  В Московской области в дни празднования Дня Победы (6−9 мая) по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва усилят меры общественной безопасности и антитеррористической защищённости граждан, передает «Радио 1».

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, меры безопасности будут усилены на объектах социальной сферы, жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания граждан.

С 6 по 9 мая на территории Подмосковья пройдут 190 мероприятий с участием более 410 тыс. человек. В обеспечении общественного порядка и безопасности будут задействованы свыше 6,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 2 тыс. народных дружинников и около 1 тыс. казаков. Кроме того, в охране общественного порядка примут участие 1200 дружинников и 520 представителей казачества.

Отмечается, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в местах проведения парадов в городах воинской славы Волоколамске, Дмитрове, Наро-Фоминске и Можайске.

Сейчас проводятся инструктажи персонала и руководящего состава, внеплановые проверки состояния их антитеррористической защищённости с привлечением кинологических служб, сотрудников полиции и Росгвардии. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

Читайте также: Салют 9 мая запустят в Подмосковье с 88 площадок

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 900 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на территории Подмосковья организуют 88 специальных площадок, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
ещё главное