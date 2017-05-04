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Зауралье: нелегалы рвутся в Россию на снегоходах и в вагонах с углем

Общество

Ежегодно из Курганской области выдворяются 40−45 иностранных граждан, незаконно прибывших из Казахстана

Курган, 4 мая 2017, 16:28 — REGNUM  В Зауралье к девяти месяцам лишения свободы приговорены граждане Республики Таджикистан, которые незаконно пересекли государственную границу России. Ранее им был запрещен въезд на территорию РФ из-за многочисленных нарушений российского законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

После неоднократных попыток попасть в Россию законным путем, два гражданина Таджикистана нашли людей, способных организовать их незаконное пересечение госграницы РФ с территории Казахстана.

Посредники в сентябре 2016 года помогли иностранцам на железнодорожном вокзале казахстанского Петропавловска залезть в грузовой поезд, в вагон с углем, идущим в Россию. Нелегалы полагали, что тщательно замаскировались: накрылись пустыми мешками, тряпками и картоном. Но были обнаружены пограничниками в курганском городе Макушино.

Петуховский районный суд приговорил каждого гражданина Таджикистана к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Впрочем, сами жители приграничных деревень Курганской области не прочь подзаработать на нелегалах. Так, в марте прошлого года попались с поличным безработные жители Петуховского района. Они доставляли из Казахстана за денежное вознаграждение с тех, кому въезд в РФ не разрешен в соответствии с российским законодательством. Используя свое знание местности, два петуховца на специально оборудованных санях, прикрепленных к снегоходу, неоднократно перевозили нелегалов с гражданством стран Центрально-Азиатского региона.

Курганские пограничники отмечают, что ежегодно из области выдворяются 40−45 иностранных граждан, незаконно пересекших границу РФ через госграницу между Зауральем и Казахстаном.

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