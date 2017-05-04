Ситуация с обманутыми дольщиками накалена до предела — Зюганов

Москва, , 15:51 — REGNUM Вопрос обманутых дольщиков требует немедленного разрешения, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Количество обманутых дольщиков нарастает, как снежный ком. Несмотря на то, что в 2012 году было заведено 670 уголовных дел, из них только 58 дошли до суда, то есть менее 10%. Спустя четыре года, в 2016 году, положение не изменилось: 639 уголовных дел, 89 рассмотрели, но, как говорится, воз и ныне там», — отметил Зюганов, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

По словам Зюганова, чиновникам, депутатам и президенту необходимо совместно разработать решение вопроса, поскольку «обманутые дольщики — это тысячи семей в крупнейших мегаполисах и напряжение среди них уже достигло предела».