В села Подмосковья на работу приехали более 40 врачей

Красногорск, , 15:47 — REGNUM С начала 2017 года в Московской области на работу в сельские больницы, амбулатории и офисы общей практики удалось привлечь 44 врача, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

По ее словам, «всего в 2017 году планируется привлечь на работу в сельскую местность 150 врачей в рамках федеральной программы «Земский доктор», согласно которой врач получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей».

«Выплата финансируется из федерального и регионального бюджетов. Основные требования к участникам программы: высшее медицинское образование, возраст до 50 лет, обязанность отработать врачом в сельской местности в течение пяти лет», — отметила Забралова.

По данным пресс-службы, за 2012−2016 годы в Подмосковье на работу в сельскую местность приняты 805 врачей.

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Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в 2017 году в регионе планируется принять на работу 821 врача. В 2016 году удалось привлечь 2 тыс. врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье работает программа социальной ипотеки, которая позволяет привлекать в регион новые медицинские кадры. За два года около 800 медицинских работников приобретут жилье по соципотеке.

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