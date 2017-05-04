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Крыму нужно развивать туристический потенциал — Захарова

Общество

«Нужно популяризировать Крым среди российских туристов»

Брифинг в Севастополе
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Брифинг в Севастополе

Севастополь, 4 мая 2017, 15:40 — REGNUM  Крыму нужно ориентироваться не на привлечение туристов из каких-то конкретных зарубежных государств, а развивать инфраструктуру и популяризировать туристические объекты. Об этом на брифинге в Севастополе заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне кажется, нужно делать упор на развитие туристической инфраструктуры и популяризировать Крым среди российских туристов. Не все граждане России были здесь. Думаю, познакомить граждан России с Крымом должно быть одной из важнейших приоритетных задач», — сказала Захарова.

«Одного Воронцовского дворца и парка мне кажется достаточно, чтобы сделать отдых незабываемым, — поделилась она впечатлением от посещения Южного берега Крыма.- Я уже не говорю о современной инфраструктуре, современных отелях, достопримечательностях Крыма».

«Развивать внутренний туристический потенциал Крыма исключительно важно, но при этом привлекать иностранных туристов и гостей, а мы в этом вам всегда помогаем», — добавила Захарова.

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