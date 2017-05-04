В Таджикистане 10 милиционеров уволены за излишнюю полноту

Душанбе, , 15:34 — REGNUM Из рядов правоохранительных органов Таджикистана уволены 10 сотрудников, не сумевших похудеть за 4 месяца. Еще 100 милиционеров получили предупреждение от главы ведомства. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

«Не смогли с начала года похудеть только чуть больше 10 человек. Остальные сотрудники сбросили от 5 до 20 кг, и продолжают заниматься спортом, чтобы еще похудеть», — цитирует издание слова источника в МВД.

В ведомстве также отмечают, что все сотрудники три раза в неделю пробегают дистанцию в 5 км и выполняют другие физические упражнения.

Напомним, МВД Таджикистана в середине декабря 2016 года потребовало от всех сотрудников избавиться от избыточного веса, установив определенные нормативы: «при росте 168−170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов». В противном случае милиционерам пригрозили увольнением.

«Сотрудник потолстел, снизилась работоспособность, он много ест и мало работает. С этим что-то надо делать, принимать какие-то меры, иначе он будет продолжать набирать вес, а это будет влиять на качество работы», — объяснил необходимость принимаемых мер глава МВД Рамазон Рахимзода.