Салют 9 мая запустят в Подмосковье с 88 площадок

Красногорск, , 15:32 — REGNUM В день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Подмосковья будет действовать 88 специальных площадок, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов, сообщается на сайте облправительства.

Запуск салютов и фейерверков планируется в таких городах, как: Балашиха, Воскресенск, Дмитров, Истра, Клин, Наро-Фоминск, Красногорск, Мытищи, Жуковский, Подольск и в других городах и поселениях.

На всех официальных площадках, где будет происходить запуск салютов и фейерверков организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, под особым контролем спасателей и пожарных Подмосковья будут находиться места проведения торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 900 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Посетителей парков ждут концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы, интерактивные программы и многое другое.