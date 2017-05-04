Четверг, 4 Мая 2017 года
16:23:43 МСК

Салют 9 мая запустят в Подмосковье с 88 площадок

Общество

В местах запуска будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений

Праздничный фейерверк
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк

Красногорск, 4 мая 2017, 15:32 — REGNUM  В день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Подмосковья будет действовать 88 специальных площадок, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов, сообщается на сайте облправительства.

Запуск салютов и фейерверков планируется в таких городах, как: Балашиха, Воскресенск, Дмитров, Истра, Клин, Наро-Фоминск, Красногорск, Мытищи, Жуковский, Подольск и в других городах и поселениях.

На всех официальных площадках, где будет происходить запуск салютов и фейерверков организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, под особым контролем спасателей и пожарных Подмосковья будут находиться места проведения торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы.

Читайте также: Парки Подмосковья к 9 мая подготовили более 900 мероприятий

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 900 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Посетителей парков ждут концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы, интерактивные программы и многое другое.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
ещё главное