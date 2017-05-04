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Аварийный жилфонд сокращают манипуляциями с бумагами — Миронов

Общество

Многие решения о признании домов аварийными отменяют задним числом, указал парламентарий

Москва, 4 мая 2017, 15:39 — REGNUM  Значительное количество аварийного жилищного фонда было формально сокращено за счет отмены ранее принятых решений о признании тех или иных многоквартирных домов аварийными. Об этом 4 мая заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации «майских указов».

«Судя по цифрам, масштабы расселенного с 2012 года жилья впечатляют. И это действительно так — многое сделано, я много езжу по регионам, люди действительно благодарят», — заявил Миронов. «Но значительное количество аварийного жилищного фонда было сокращено на бумаге за счет отмены ранее принятых решений о признании многоквартирных домов аварийными», — продолжил он.

По его словам, в России сохраняется значительный жилищный фонд, непригодный для проживания, но который органы местного самоуправления из-за отсутствия финансирования не хотят признавать аварийным.

«Люди сегодня не понимают, почему 15−20 лет назад их дом был признан аварийным, а теперь вдруг в результате каких-то непонятных действий — не аварийный», — отметил лидер «Справедливой России».

Миронов подчеркнул, что программа переселения из аварийного жилья должна быть доработана с учетом мнений граждан.

«Необходимо продлить действие региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обязательно финансируя в том числе с использованием федерального бюджета», — предложил он.

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года.

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