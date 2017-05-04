Независимую оценку качества услуг предложили передать общественным палатам

Москва, , 15:26 — REGNUM Созданная в России практически с нуля масштабная система независимой оценки качества услуг в социальной сфере «пока не стала действенным механизмом улучшения качества услуг» и переживает так называемые «болезни роста». Об этом сегодня, 4 мая, на заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, который возглавлял рабочую группу, готовившую предложения по повышению эффективности системы оценки качества услуг в социальной сфере.

Глава региона отметил, что процесс независимой оценки качества, в который включены и органы власти, и общественные организации, усложнился, проявился разнобой и вариативность критериев оценки. Турчак заявил о лоббировании лояльных кандидатов в состав общественных советов, которые призваны анализировать результаты оценки и выдавать по её итогам свое заключение органам исполнительной власти. В качестве примера он привёл Псковскую область, где «пришлось в ручном режиме принимать отдельные решения, чтобы отстранить чиновников, руководителей и сотрудников учреждений, в том числе и бывших, от участия в формирования общественных советов и исключить, таким образом, конфликт интересов».

Отметив, что в стране рынок профессиональных оценщиков очень узок и только формируется, Турчак предложил от имени рабочей группы рассмотреть возможность передачи функций проведения независимой оценки Общественной палате Российской Федерации и, соответственно, общественным палатам регионов.

«Независимая оценка — это, прежде всего, народный рейтинг, и он не должен подменять собой профессиональные отраслевые оценки, рейтинги страховых компаний и профессиональных сообществ», — отметил губернатор Псковской области.

По мнению рабочей группы, необходимо построить новую «вертикаль» проведения независимой оценки. «От массового включения граждан в процесс оценки далее через общественные палаты к публичному анализу результатов оценки и до понятной и персональной ответственности руководителей организаций и органов власти», — отметил Андрей Турчак.

Напомним, внедрение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы в России проводится в рамках исполнения «майских» указов президента страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подчеркнул, что независимая оценка нужна «не для галочки», а её итоги не должны ложиться под сукно. «Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности», — отметил президент России.

Напомним, в Кремле сегодня, 4 мая, на совместном заседании Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны обсуждаются три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

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