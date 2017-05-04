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«Без реновации аварийный фонд удвоится через 10-15 лет» — Собянин

Общество

«Сегодня мы работаем с Госдумой в диалоге, чтобы принять взвешенное законодательство для решения этой проблемы», подчеркнул мэр Москвы

Пятиэтажный дом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пятиэтажный дом

Москва, 4 мая 2017, 15:25 — REGNUM  Без программы реновации жилого фонда объем аварийного жилья в России удвоится в течение 10−15 лет. Об этом 4 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации «майских указов».

«Что касается вопросов связанных с реновацией жилого фонда, то, действительно, это насущная проблема. Если её не решать, то к тому аварийному фонду, который есть в России, еще прибавится примерно такая же цифра в ближайшие 10−15 лет», — заявил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что в Москве инициаторами этой программы были сами москвичи, и порядок включения в эту программу исключительно добровольный. При этом новые жилые условия улучшают жилищные условия, подчеркнул он.

«Программа очень нужная для Москвы, хотя она, конечно, очень сложная и трудная. Сегодня мы работаем с Госдумой в диалоге, чтобы принять взвешенное законодательство для решения этой проблемы», — добавил он.

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