России и Украине грозят санкциями из-за «Евровидения»

Киев, , 15:13 — REGNUM Европейский вещательный союз (ЕВС) может ввести санкции против Российской Федерации и Украины, которые нарушили устав международного песенного конкурса «Евровидение». Такую возможность допустил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, слова которого обнародованы на официальном сайте программы Heute («Сегодня») немецкого телеканала ZDF.

По его словам, власти Украины запретили въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, однако по правилам конкурса страна-хозяйка обязана была обеспечить приезд всех участников. Таким образом, говорит Фрайлинг, с точки зрения Европейского вещательного союза Киев нарушил регламент конкурса.

При этом глава оргкомитета «Евровидения» добавил, что санкции могут быть наложены не только на Киев, но и на Москву. По его словам, российская сторона не принимала участия в различных заседаниях в Киеве в преддверии конкурса, что тоже расценивается как нарушение устава.

Согласно уставу международного песенного конкурса, Европейский вещательный союз может отстранить РФ и Украину от участия в конкурсе сроком до 3-х лет, лишить спонсорской поддержки, или назначить денежный штраф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017», в котором примут участие 42 страны, пройдет в Киеве. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй — 11 мая. Заключительная часть конкурса пройдет 13 мая.

Россия отказалась от участия в конкурсе после того, как власти Украины запретили российской представительнице Юлии Самойловой въезд в страну. Причина запрета в том, что российская певица в 2015 году посещала Крым.

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