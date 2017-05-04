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«Низкое качество нового жилья для переселяемых — единичные случаи» — Мень

Общество

Все обязательства регионов по переселению людей в комфортные современные будут выполнены

Новостройка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новостройка

Москва, 4 мая 2017, 15:20 — REGNUM  Качество домов, куда переселяются граждане из аварийного жилья, тщательно контролируются — порядка 70% недочетов уже устранены, оставшиеся будут ликвидированы до конца 2017 года. Об этом 4 мая заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации «майских указов».

«На сегодняшний день порядка 70% недочётов уже устранены, и все оставшиеся недочёты должны быть ликвидированы регионами до конца года», — заявил Мень.

«Мы будем контролировать эту работу, чтобы все обязательства регионов по переселению людей в комфортные современные были выполнены», — подчеркнул он.

Впрочем, по словам министра, есть и единичные «вопиющие случаи», — такие как населенный пункт Белые берега в Брянской области, ситуация в Республике Коми и в ряде других субъектов, которыми занимается не только МинЖКХ и соответствующая комиссия, но и правоохранительные органы. «К счастью, такие случаи действительно единичны», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время «выстроена многоступенчатая система контроля качества» новых домов — их принимают спецкомиссии с участием представителя общественного контроля, была запущена федеральная горячая линия, работает постоянно действующая федеральная комиссия с участием представителей Генпрокуратуры, Роспотребнадзора и общественников в лице Общероссийского народного фронта. Дополнительно поручено госжилинспециям в регионах отдельно проверять дома до ввода их в эксплуатацию. «На всех этапах строительства ведётся надзор. Раньше такой практики не было», — констатировал Мень.

Работа, направленная на выстраивание постоянно действующего механизма расселения аварийного жилищного фонда, необходима в России в связи с тем, что объем аварийного жилья будет расти, указал министр.

«Почти половина жилищного фонда построена до 1970 года — как раз когда был период массовой застройки. Благодаря заработавшим программам капитального ремонта сдерживается их ветшание, безусловно, и прирост аварийного фонда уменьшается, но постепенно это жилье нужно будет всё равно замещать», — подчеркнул Мень.

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