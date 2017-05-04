Четверг, 4 Мая 2017 года
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Дагестанские казначеи скрыли доходы

Общество

Должностной регламент ведомства не обязывал служащих отчитываться о доходах и имуществе

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918
Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Махачкала, 4 мая 2017, 15:26 — REGNUM  Сотрудники управления федерального казначейства по Дагестану привлечены к ответственности за сокрытие информации о доходах и имуществе.

Нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Дагестана, принятый ведомством должностной регламент не обязывает сотрудников представлять сведения о доходах и имуществе. Кроме того, в нем не прописана обязанность служащих обращаться в правоохранительные органы, если их склоняют к взяточничеству.

Отсутствует в должностном регламенте и положение об ответственности за совершение коррупционных преступлений. Представление об устранении нарушений было внесено в адрес руководителя управления. В результате 16 сотрудников казначейства были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в январе был выявлен факт сокрытия сведений о доходах и имуществе исполняющим обязанности заместителя министра по туризму и народным промыслам Дагестана Мариной Абрамкиной. После обращения прокуратуры республики чиновницу привлекли к дисциплинарной ответственности по распоряжению главы правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Дагестане утвердили государственную программу о противодействии коррупции. На ее реализацию выделят 5 млн рублей. Деньги планируется потратить на телепередачи, журнал, форум с антикоррупционным содержанием, а также на поддержку общественных организаций и экспертизу правовых документов.

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