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Путин призвал создать механизм поощрения и наказания соцучреждений

Общество

Итоги независимой оценки социальных учреждений не должны ложится под сукно, отметил президент РФ

Москва, 4 мая 2017, 14:17 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать механизм поощрения соцучреждений, откликающихся на запросы граждан, также глава государства настаивает на жестких мерах в отношении тех, кто не прислушивается к людям.

«Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности», — сказал Путин.

В рамках реализации «майских указов» начато внедрение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. По мнению Путина, «полученные результаты не должны подшиваться в папку, ложиться под сукно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Кремле проходит совместное заседание Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле обсудят качество услуг в социальной сфере и расселение жилья

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