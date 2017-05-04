В Тутаеве Ярославской области появится Вечный огонь

Тутаев, Ярославская область, , 14:03 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области появится военно-мемориальный комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Рядом с районным Дворцом культуры, около памятнику маршалу Толбухину появятся военно-мемориальный комплекс. Он состоит из шести двухметровых стел на которых высечены имена 2334 тутаевцев, погибших в Великой Отечественной войне и Вечного огня. Раньше в городе не было Вечного огня и его зажжение состоится накануне Дня Победы от пламени ярославского Вечного огня.

«Памятник маршалу Толбухину привезли из Болгарии 16 лет назад, а теперь стелы встали справа и слева от монумента, а перед скульптурой разместился Вечный огонь. Мы этот комплекс строили несколько лет на 7 миллионов рублей, которые были выделены из городского бюджета», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор районного Дворца культуры Ольга Авдаян.

Торжественное открытие комплекса состоится 5 мая, а в День Победы около него пройдут торжественные мероприятия.