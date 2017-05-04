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Ростовчане сообщили о взрыве: Многие районы остались без света

Общество

По некоторой информации, инцидент произошел на электростанции в районе посёлка Янтарного

Ростов-на-Дону, 4 мая 2017, 13:54 — REGNUM  Интернет-пользователи Ростова-на-Дону запаниковали. Горожане сообщают о нескольких взрывах на электростанции в районе посёлка Янтарного. В подтверждение этому очевидцы выкладывают в социальных сетях фотоснимки и видео с места событий.

В экстренных службах информацию о взрыве не подтверждают. Тем временем, около полудня в различных районах города-миллионника произошли отключения света. Так, например, кратковременные отключения электричества произошли в Пролетарском, Кировском и других районах, в микрорайоне Военвед. Частично не работают светофоры.

Некоторые комментаторы все-таки сохраняют спокойствие и реагируют на информацию достаточно оптимистично, подбадривая остальных интернет-пользователей.

Позже в соцсетях появились сообщения о том, что на улице Каскадной прорвало газовую трубу. На видеокадрах видно, как из-под земли пылает голубое топливо, территория не огорожена. На месте работают газовики и спецслужбы. По некоторым сведениям, было уже три взрыва.

Видео из сообщества «Ростов-Главный» ВКонтакте

Вспомнили пользователи социальных сетей о взрыве возле школы №5 6 апреля, вызвавшем панику среди горожан. Как сообщало ИА REGNUM, самодельная бомба взорвалась в руках уроженца Кубани Дмитрия Колесника. В результате мужчина остался инвалидом: у него ампутирована правая кисть, оторваны пальцы на левой кисти. Получил пострадавший ранение в живот. Подозреваемому во взрыве Эдуарду Шарапову уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв у школы в Ростове-на-Дону: ревнивцу предъявлено обвинение

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