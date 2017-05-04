В Пензу доставили пилотки для участников «Бессмертного полка»

Пенза, , 14:01 — REGNUM В Пензу доставили 10 тыс. пилоток образца Великой Отечественной войны. Волонтеры раздадут их участникам акции «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом сообщил в Твиттер губернатор Иван Белозцерцев.

Как сообщало ИА REGNUM, пензенские власти объявили, что в праздничных торжествах по случаю Дня Победы примут участие 40 тысяч жителей региона. В Пензе 9 мая главные торжества начнутся утром панихидой по погибшим в часовне Михаила Архистратига и шествием «Бессмертного полка», а завершатся вечером праздничным салютом.

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