В Подмосковье обнаружено более 300 нарушений в содержании мемориалов

Красногорск, , 13:45 — REGNUM В преддверии Дня Победы инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели операцию «Мемориал» и проверили более 500 мемориальных комплексов, памятников и воинских обелисков во всех муниципальных образованиях региона, сообщили в Госадмтехнадзоре.

В ходе проверки инспекторами обнаружено 309 нарушений в содержании данных объектов. В частности, выяввлено ненадлежащее содержание прилегающей к памятникам территории — где-то необходима уборка прошлогодней травы, санитарная обрезка насаждений, удаление засохших веток, где-то окраска ограждений и восстановление постаментов.

Больше всего нарушений в содержании мемориальных памятников выявлено в Коломенском, Луховицком, Зарайском и Чеховском районах Подмосковья.

По всем выявленным нарушениям ответственным организациям были выданы 286 предписаний об устранении выявленных нарушений и 215 предупреждений. Все выявленные нарушения устранены.

Сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора держат состояние памятников и мемориальных комплексов на особом контроле вплоть до завершения праздничных мероприятий во всех населенных пунктах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в парках культуры и отдыха с 6 по 9 мая пройдет более 900 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Посетителей парков ждут концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы, интерактивные программы и многое другое.