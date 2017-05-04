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В параде Победы в Пскове примут участие 1090 военных и 49 единиц техники

Общество

Впервые торжественным маршем по центральной площади города 9 мая пройдут псковские кадеты

Парад. Войска ВДВ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Парад. Войска ВДВ

Псков, 4 мая 2017, 13:45 — REGNUM  В Пскове в День Победы 9 мая 2017 года примут участие 1090 военнослужащих Псковского гарнизона, при этом впервые торжественным маршем по площади Ленина пройдут псковские кадеты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом сегодня, 4 мая, заявил заместитель начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии Эдуард Сторожев на итоговом заседании оргкомитета по подготовке к празднику.

В параде примет участие и военная техника: 49 единиц, в том числе 33 машины на гусеничном ходу. Генеральная репетиция парада состоится 5 мая в 19:00.

Парад начнётся 9 мая в 10:00, после чего, в 11:00 по центральной площади Пскова пройдёт «Парад Победителей» — торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также «Бессмертный полк». Участники акции проследуют от площади Ленина до «Зелёного театра» вслед за колонной ветеранов.

Всего в этом году в Пскове ко Дню Победы пройдут около 50 мероприятий.

Во время их проведения в центре города ограничат движение автотранспорта. Для размещения военной техники и проведения репетиции парада с 15:00 до 24:00 будут закрыты для транспорта улица Советская (от улицы Свердлова до Октябрьской площади), по другим прилегающим центральным улицам проехать будет нельзя с 18:30 до полуночи. 9 мая центральные улицы Пскова будут перекрыты для проезда автотранспорта с 4 утра до 14:00, улица Кузнецкая — с 9:00 до 23:30.

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