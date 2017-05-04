Пензенская область: водителям грозит крупный штраф за сбитых лосей
Охотуправление Минлесхоза Пензенской области предупредило водителей соблюдать в регионе скоростной режим, чтобы не сбить диких животных
Пенза, 4 мая 2017, 16:41 — REGNUM За сбитого на дороге по неосторожности лося грозит штраф за уничтожение охотничьих ресурсов в размере 40 тыс. рублей, за кабана — 15 тыс., за косулю — 20 тыс., сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минлесхоза.
По информации ведомства наибольшая миграционная активность диких животных отмечается в утренние и вечерние часы. В этой связи во избежание наезда на диких животных охотуправление Минлесхоза рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, особенно на автодорогах проходящих вблизи лесных массивов.
Как констатируют в охотуправлении, в мае 2016 года на пензенских дорогах произошло более 10 случаев ДТП с участием диких копытных животных.
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Дорожно-транспортные происшествия
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