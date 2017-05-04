Пензенская область: водителям грозит крупный штраф за сбитых лосей

Пенза, , 16:41 — REGNUM За сбитого на дороге по неосторожности лося грозит штраф за уничтожение охотничьих ресурсов в размере 40 тыс. рублей, за кабана — 15 тыс., за косулю — 20 тыс., сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минлесхоза.

По информации ведомства наибольшая миграционная активность диких животных отмечается в утренние и вечерние часы. В этой связи во избежание наезда на диких животных охотуправление Минлесхоза рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, особенно на автодорогах проходящих вблизи лесных массивов.

Как констатируют в охотуправлении, в мае 2016 года на пензенских дорогах произошло более 10 случаев ДТП с участием диких копытных животных.