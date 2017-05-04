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450 военнослужащих приняли участие в репетиции парада Победы под Мурманском

Общество

В тренировке участвовали в том числе сводный женский парадный расчёт и североморские кадеты

Мурманск, 4 мая 2017, 14:00 — REGNUM  В главной базе Северного флота — городе Североморске на Приморской площади состоялась первая репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В репетиции приняли участие более 450 военнослужащих штаба и управления флота, объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск, соединений ракетных и противолодочных кораблей, а также сводный женский парадный расчёт и североморские кадеты, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Были отработаны элементы приветствия командующего парадом, возложения венков к памятнику Героям-североморцам-защитникам Заполярья и прохождение торжественным маршем».

Накануне, 3 мая, в Мурманске так же прошла репетиция военного парада с участием военной техники сухопутных и береговых войск, а также соединения ПВО Северного флота. На ней впервые были задействованы парадные расчёты женщин-военнослужащих Северного флота и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Генеральные репетиция военного парада в Североморске и в Мурманске состоятся 5 мая.

Напомним, всего в мероприятиях, посвящённых Дню Победы примут участие более 4,3 тысяч военнослужащих Северного флота.

Военные парады и торжественные шествия пройдут в 9 городах и 4 посёлках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и силы Северного флота, в том числе Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный Архангельск, Северодвинск, а также посёлки Печенга, Видяево, Никель, Нижнее Луостари.

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