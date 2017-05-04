Авиационная часть репетиции Парада Победы прошла в Москве: видео
Отдельно прошла ударная группа в составе пяти самолетов Дальней авиации — четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во главе со стратегическим ракетоносцем Ту-160 «Белый лебедь»
Москва, 4 мая 2017, 13:29 — REGNUM В Москве завершилась репетиция воздушной части военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «Россия-24».
Техника вылетела с подмосковного аэродрома в Кубинке. Парадный строй авиации открыли вертолеты — транспортные Ми-26 и Ми-8АМТШ и ударные Ми-28Н («Ночной охотник», Ка-52 («Аллигатор») и Ми-35М.
В ходе репетиции над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты (Ан-124 и Ил-76МД), а также истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ.
В число 72 самолетов и вертолетов, которые примут участие в Параде Победы, также вошли бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.
Отдельно прошла ударная группа в составе пяти самолетов Дальней авиации — четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во главе со стратегическим ракетоносцем Ту-160 «Белый лебедь».
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