Авиационная часть репетиции Парада Победы прошла в Москве: видео

Москва, , 13:29 — REGNUM В Москве завершилась репетиция воздушной части военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «Россия-24».

Техника вылетела с подмосковного аэродрома в Кубинке. Парадный строй авиации открыли вертолеты — транспортные Ми-26 и Ми-8АМТШ и ударные Ми-28Н («Ночной охотник», Ка-52 («Аллигатор») и Ми-35М.

В ходе репетиции над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты (Ан-124 и Ил-76МД), а также истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ.

В число 72 самолетов и вертолетов, которые примут участие в Параде Победы, также вошли бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Отдельно прошла ударная группа в составе пяти самолетов Дальней авиации — четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во главе со стратегическим ракетоносцем Ту-160 «Белый лебедь».

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