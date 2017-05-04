Несмотря на протесты москвичей, власти продолжают строить ТПУ

Москва, , 13:17 — REGNUM Пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) площадью более 580 тысяч квадратных метров построят на участке Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки», заявил первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроекта» Альберт Суниев, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«К строительству коммерческой части ТПУ «Рассказовка» уже привлечен инвестор. До конца года планируется выставить на торги часть проекта ТПУ «Боровское шоссе». Ведем переговоры о привлечении иностранных инвестиций к строительству ТПУ «Мичуринский проспект». Часть транспортно-пересадочных узлов планируем реализовать собственными силами», — отметил Суниев.

ТПУ соединят в единую систему все виды общественного транспорта и сделают пересадку с одного вида транспорта на другой комфортной и быстрой. До 2020 года в столице построят более 250 транспортно-пересадочных узлов. Среди них будут капитальные и плоскостные — в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро. В составе капитальных ТПУ появятся жилая и коммерческая недвижимость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники обвиняют власти Москвы в том, что они ТПУ из утилитарного объекта транспортной инфраструктуры превратили в еще один инструмент обогащения застройщиков. Масштабная программа по строительству 250 транспортно-пересадочных узлов все больше напоминает точечную застройку времен Юрия Лужкова. Среди обещаний нового градоначальника Сергея Собянина были, в том числе и заверения в том, что с порочной практикой бесконтрольного уплотнения будет покончено. Однако скандалы вокруг ТПУ «Тропарево», «Авиамоторная» показывают, что точечная застройка не только продолжается, но и обрела «второе дыхание».

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Это тем более очевидно, что в свете «оптимизации», которую проводит мэрия в социальной сфере, бремя строительства транспортной, социальной инфраструктуры, городские власти пытаются переложить на бизнес. Об этом в частности открыто заявляют эксперты градостроители.

Так, по словам вице-президента компании AEON Corporation Дмитрия Старостина: «Строительство детских садов и школ не приносит девелоперам прибыли. Именно по данной причине на рынке нет примеров, когда бы застройщик выкупал участок и строил отдельно только социальные объекты без жилья».

Эксперт проводит параллель между строительством социальной инфраструктуры и организацией транспортно-пересадочного узла. Застройщики строят в рамках ТПУ остановки, разворотные площадки, парковки, которые не приносят прибыли, однако для того, чтобы компенсировать расходы девелопера, инвестиционный контракт подразумевает наличие апартаментов или квартир, которые застройщик может продать и получить свой доход. То же самое, по словам Дмитрия Старостина, и с социальной инфраструктурой: без «жилой части» девелоперы не будут инвестировать в проект и строить инфраструктуру отдельно.

Ему вторит управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая: «Школы, детские сады, поликлиники передаются на баланс городу, причем даже сам этот процесс сопряжен с трудностями. Как ни странно, власти далеко не всегда принимают от застройщиков новую инфраструктуру с распростертыми объятиями, так как они работают в условиях напряженного и постоянно сокращаемого бюджета на «социалку», который к тому же принимается на длительный срок и не всегда предусматривает новые объекты от застройщиков».

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