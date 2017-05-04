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«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф

Общество

Индивидуальный предприниматель наказан за кощунственную рекламу

Плакат
Иллюстрация: Кадр из передачи телеканала «Краснодар» tvkrasnodar.ru
Плакат

Краснодар, 4 мая 2017, 12:54 — REGNUM  В Краснодаре в одном из питейных заведений воблу к пиву предлагала «Родина-мать». «Предприимчивый» владелец пивной решил, что такой способ привлечь внимание к своему заведению вполне приемлем. Однако на рекламу обратило внимание региональное отделение УФАС, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Антимонопольное ведомство узрело в действиях индивидуального предпринимателя нарушение федерального закона «О рекламе».

На фасаде и на боковой стене магазина «Пивная СССР», расположенного по улице Благоева в кубанской столице, на рекламном баннере открывшейся пивной, помимо «коммунистических цен» предлагалась и рыба в подарок. Причем сушеная вобла «красовалась» в руках «Родины-матери» — так рекламщики переделали известный агитационный плакат времен Великой Отечественной войны.

Также по теме: Пивной в Волжском придётся раскошелиться за советские ордена в рекламе

В Воронеже с согласия мэрии мемориальную доску заклеили рекламой пиваТакая реклама вызвала возмущение горожан. Тем более это оскорбительно воспринимается в канун празднования Дня Победы.

Виновник уже установлен. Ответить по закону придется владельцу пивной. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф в 20 тыс. рублей.

Подобные оскорбительные использования в коммерческих целях образов, вызывающий в сердцах жителей России трепетные чувства, напоминающие о великих подвигах отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, не единичны. Так, легендарный патриотический плакат был использован в рекламе одного из пейтбольных клуба Сыктывкара.

Как сообщало ИА REGNUM, историческую память осквернил и владелец пивного магазина в городе Волжском Волгоградской области. Он разместил на своем заведении вывеску с изображением ордена Ленина и Октябрьской революции, намекая таким образом на на высокий «советский» стандарт качества по приемлемым ценам.

Добавим, что о необходимости проработать вопрос об определении правового статуса общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне во избежание их использования в неэтичной коммерческой рекламе заявили представители «Единой России».

Читайте ранее в этом сюжете: Пивной в Волжском придётся раскошелиться за советские ордена в рекламе

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