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Именем деда ярославского губернатора назвали улицу в Тюмени

Общество

Тимофей Кармацкий — Герой Советского Союза

Тимофей Кармацкий с внуком
Иллюстрация: Страница Дмитрия Миронова в Facebook
Тимофей Кармацкий с внуком

Ярославль, 4 мая 2017, 12:37 — REGNUM  Именем деда врио губернатора Ярославского губернатора назвали улицу в Тюмени. Об этом руководитель региона Дмитрий Миронов написал на своей странице в Фейсбуке. В Тюмени четырем безымянным улицам присвоили название. Одну назвали в честь известного пограничника Павла Зырянова, она находится в районе упраздненной деревни Зайково. Также появились улицы имени братьев Валерия Евгеньевича и Игоря Евгеньевича Бондаревых, Евгения Анатольевича Войнова, Героя Советского Союза Тимофея Федоровича Кармацкого.

Дед Дмитрия Миронова — Тимофей Фёдорович Кармацкий — родился 15 декабря 1918 года в селе Кротово Усть-Лотово-Кротовского сельского общества Ишимского уезда Тюменской губернии. Призван в Красную армию в 1938 году. Участвовал в боях на Воронежском фронте. Звание Героя Советского Союза было присвоено 1 апреля 1943 года ошибочно посмертно. Официально награждён 29 сентября 1943 года.

2 марта 1943 года 1-я батарея 839-го гаубичного артиллерийского полка занимала противотанковую оборону вдоль шоссе между Большой Писаревкой и Грайвороном. Около шести часов вечера позиции артиллеристов были атакованы танками противника. С первых выстрелов был тяжело ранен командир батареи, и лейтенант Кармацкий принял командование батареей на себя.

Под его командованием артиллеристы вступили в бой и в течение нескольких минут подожгли 5 танков, вынудив остальные отступить. Укрывшись в лощине за небольшой высотой, немцы открыли ураганный огонь по позициям батареи. Началась артиллерийская дуэль 4 орудий с 16 танками, в ходе которой артиллеристы уничтожили ещё 12 вражеских машин. Когда три орудия батареи были выведены из строя, лейтенант Кармацкий, несмотря на полученное ранение, лёг за противотанковое ружьё, продолжая при этом командовать оставшимся в строю расчётом. Когда замолчала последняя гаубица, оставшиеся 9 немецких танков ворвались на позиции артиллеристов и уничтожили её остатки огнемётами. Батарея погибла, но не пропустила врага

Среди наград Тимофея Федоровича Кармацкого — медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден «Знак Почёта», два Ордена Красной Звезды, Орден Отечественной войны 1-й степени, Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени, медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией».

С 1973 года полковник Тимофей Кармацкий — в запасе. Жил в городе Черкассы (Украина). Умер 30 апреля 2002 года. Похоронен в Черкассах. 24 сентября 2014 года на здании школы в селе Кротово, где он учился, была установлена мемориальная доска. В селе Кротово была названа в его честь одна из улиц — улица имени Тимофея Кармацкого.

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