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Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни

Общество

Большая часть жилой территории Петербурга отнесена к местам, удобным для жизни

Санкт-Петербург, 4 мая 2017, 12:33 — REGNUM  Наиболее удобные для повседневной жизни и развлечений районы в Санкт-Петербурге сосредоточены в центральной части города. Комфортные для жизни места есть и в районах массовой жилой застройки за пределами центра, причем их немного больше в южной части города, чем в северной. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Яндекс». Для этого были проанализированы данные сервиса «Яндекс.Карты» об организациях, расположенных в Северной столице.

Объектом изучения стали районы с плотной жилой застройкой, за исключением пригородных Курортного, Пушкинского и Колпинского районов.

«Мы определили, какие организации находятся в пешей доступности <…> и составили рейтинги районов по удобству инфраструктуры для жизни и для развлечений. Выше оказались те места, от которых всё расположено поблизости, — можно подстричься, отвести ребёнка в детский сад, сходить в кино, и всё это в пределах пятнадцати минут пешком», — сообщают авторы исследования.

Районы, в которых в пешей доступности находятся необходимые в повседневной жизни торговые, детские, медицинские учреждения, отнесены к категории удобных для жизни. Выше них стоят районы, в которых «очень удобно жить» — там есть развлекательные учреждения, а также станция метро в пешей доступности. Немало мест в Петербурге оказалось в «серой зоне» — в них недостаточно необходимой инфраструктуры и далеко до станций метро.

Как установили в «Яндексе», на 92% жилой территории Санкт-Петербурга вся необходимая для жизни инфраструктура находится в пешей доступности. Примерно четверть жилых кварталов города можно признать очень удобными — вблизи них есть не только самые необходимые для людей организации, но и станция метро и места развлечений.

«На 8% жилой территории города в шаговой доступности не хватает каких-либо важных организаций. Чаще всего это поликлиники для детей и ветеринарные клиники. Если бы они были доступны, то количество не подходящих для жизни квадратов сократилось бы до 4%», — отмечают исследователи.

Развлечений не хватает на трети жилой территории Санкт-Петербурга. В наибольшем дефиците — театры, музеи и кинотеатры. «Кварталов, где есть всё — и для комфортной жизни, и для отдыха — <…> около 13%. В основном они сосредоточены в центре города», — установлено в исследовании.

В рейтинге административных районов Петербурга выше оказались те районы, в которых больше доля жилой застройки с доступно расположенными организациями и меньше доля кварталов без необходимой инфраструктуры.

Лидером в рейтинге районов по количеству организаций на душу населения стал Центральный район. В пятерке лидеров также Адмиралтейский, Петроградский, Фрунзенский и Василеостровский районы.

Последние места в рейтинге заняли Красногвардейский и Петродворцовый районы, где хуже всего с инфраструктурой в целом и больше всего территорий, жителям которых далеко идти до каких-либо важных организаций.

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