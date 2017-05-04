В уголовном деле директора «ОТВ-Югра» появился новый эпизод

Ханты-Мансийск, , 12:25 — REGNUM В отношении директора «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина и не установленных на сегодняшний день лиц возбуждено новое уголовное дело о вымогательстве. Новый эпизод направлен на согласование в прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ХМАО.

Ранее, 5 апреля, Эдуард Шмонин был арестован на два месяца. Его подозревают, помимо вымогательства, в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и клевете.

Напомним, обыски в редакции «Общественного телевидения Югры» и в квартирах тележурналистов прошли 12 февраля. «Искали записи оргии с участием чиновников и депутатов, которые вышли на портале «Чиновник.ру» с нашим телевидением никак не связанном, — сообщил тогда корреспонденту ИА REGNUM Эдуард Шмонин. — Портал «Чиновник.ру» к «ОТВ-Югра» никакого отношения не имеет. Лично я не работаю на «Чиновнике» три года. Кому этот портал принадлежит сегодня, понятия не имею. Данный портал не является СМИ — обычная страница в интернете. Вместо того, чтобы разбираться с порталом, почему-то пришли в нашу редакцию и обвиняют в несусветных вещах, к нам отношения не имеющих».

По словам Шмонина, некий материал на «Чиновнике.ру» — лишь повод для наказания за сюжет «Криминальная нефть», сюжетов об издевательствах в отделе полиции Пыть-Яха и собственного расследования трагического ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Во всех этих материалах жестко и доказательно критикуется работа силовых ведомств региона.

«Эдуарда Шмонина подозревают в получении денежного вознаграждения в обмен на информационную тишину вокруг ситуации с гибелью во время речной прогулки вице-губернатора Виталия Ермошина. По версии следствия, главред «ОТВ-Югра» и его команда требовали от структур, аффилированных с окружными властями, деньги, угрожая опубликовать компрометирующие сведения относительно экс-вице-губернатора Алексея Путина. Посредником при передаче денежных средств якобы выступал директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко», — сообщает издание Ura.ru.

Это же информационное агенство, со ссылкой на правоохранительные органы Югры, сообщает подробности нового эпизода. Якобы к бывшему депутату думы Нефтеюганска во время бракоразводного процесса пришли представители сайта «Чиновник.ру» с угрозами опубликовать некий компромат, который мог бы нанести удар по его репутации. Была озвучена цена молчания — три миллиона рублей. Заявитель якобы отказался идти на поводу у шантажистов и за это на сайте «Чиновник.ру» была опубликована статья, в которой потерпевшего выставили в ужасающем свете: насилие в семье, инцест и прочее. За снятие публикации потребовали пять миллионов рублей.

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