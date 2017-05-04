Метро в Москве: На участке до «Рассказовки» осталось пройти один тоннель

Москва, , 12:56 — REGNUM 3 мая, в среду, 6-метровый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Herrenkneht S-484» (имя «Людмила») завершил проходку правого перегонного тоннеля на участке от станции «Говорово» до станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена, заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, 4 мая сообщает портал Стройкомплекса Москвы.

«За 7 месяцев ТПМК преодолел расстояние в 1830 метров. Ранее данный щит уже был задействован на строительстве Калининско-Солнцевской линии. С его помощью был построен левый перегонный тоннель между станциями «Новогиреево» и «Новокосино» длиной 2,5 км, а также пятикилометровый участок от станции «Ломоносовский проспект» до станции «Минская», — отметил Газизуллин.

Глава «Мосинжпроекта» также напомнил о том, что 11 апреля 2017 года на этом же участке «Говорово» — «Солнцево» ТПМК «Наталия» завершил строительство левого перегонного тоннеля. Таким образом, на строящемся участке Калининско-Солнцевской линии «Раменки» — «Рассказовка» осталось завершить проходку одного тоннеля между станциями «Раменки» и «Мичуринский проспект». Остальные метротоннели между станциями пройдены.

Как ранее заявлял глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, завершить строительство участка «Раменки» — «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена, планируется в конце 2017 года. По его словам, ввод в эксплуатацию этого участка позволит жителям близлежащих районов, численность которых уже сейчас достигает порядка 600 тысяч человек, сократить до 45 минут время на поездку в центр города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, метростроевцы отмечали трудности, с которыми им пришлось столкнуться при строительстве новой ветки метро. Главную проблему составили подземные воды. В частности, Марат Хусснулин сообщал о том, что работы на этом участке идут по графику, несмотря на сложные гидрогеологические условия. Он обещал, что метро в Рассказовку придет уже в 2018 году.

Однако стоит отметить, что, несмотря на оптимистические заявления строителей ввод в эксплуатацию трех новых станций на участке «Деловой центр» — «Раменки» несколько раз переносился, и в итоге обещанные к декабрю 2016 года станции, открыли для пассажиров свои двери, лишь в середине марта.

Подробности читайте здесь: Метро в Рассказовку придет в 2017 году

И здесь: Три новых станции московского метро открыли для пассажиров свои двери