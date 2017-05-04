Четверг, 4 Мая 2017 года
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В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки

Общество

«Поклон кораблям Великой победы»

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© Константин Богданов

Санкт-Петербург, 4 мая 2017, 12:08 — REGNUM  Подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой победы» обнаружила и идентифицировала две подводные лодки класса «Щука» в районе острова Большой Тютерс (Финский залив, территориальные воды России). «Щ-406» обнаружена на глубине 60 метров, «Щ-320» находится на глубине 46 метров. Обе лодки погибли при форсировании немецкого минного заграждения «Зееигель» («Морской еж»), в 1942 и в 1943 годах. Поиск осуществлялся с помощью новейшего гидролокатора бокового обзора российского производства. Идентификация проведена в ходе погружений на основании конструктивных особенностей каждой из субмарин. Дайверы экспедиции установили детали и обстоятельства гибели подводных кораблей.

Каждая из обнаруженных лодок активно участвовала в боевых действиях на Балтике. При этом субмарина Щ-406 под командование капитана второго ранга Е.Я. Осипова по официальным данным 1942 году уничтожила 5 кораблей противника, и даже сумела привезти с собой пленных моряков с одного из потопленного транспортных судов. Весь экипаж лодки был награжден орденами и медалями, а Евгений Яковлевич Осипов стал одним из двух подводников-балтийцев, удостоенных звания Герой Советского Союза к 1942 году.

На 5 мая из Кронштадта запланирован выход судна Балтийского флота, с представителями Западного военного округа, Московской Духовной академии и СМИ. Дайверы экспедиции установят на корпуса погибших кораблей мемориальные доски со списками членов экипажа, будет проведена панихида и отданы воинские почести. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом». Экспедиция проводится при поддержке депутата Государственной думы, генерала армии Николая Ковалёва, командования Западного военного округа и Управления федеральной пограничной службы ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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