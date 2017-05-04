В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой победы» обнаружила и идентифицировала две подводные лодки класса «Щука» в районе острова Большой Тютерс (Финский залив, территориальные воды России). «Щ-406» обнаружена на глубине 60 метров, «Щ-320» находится на глубине 46 метров. Обе лодки погибли при форсировании немецкого минного заграждения «Зееигель» («Морской еж»), в 1942 и в 1943 годах. Поиск осуществлялся с помощью новейшего гидролокатора бокового обзора российского производства. Идентификация проведена в ходе погружений на основании конструктивных особенностей каждой из субмарин. Дайверы экспедиции установили детали и обстоятельства гибели подводных кораблей.

Каждая из обнаруженных лодок активно участвовала в боевых действиях на Балтике. При этом субмарина Щ-406 под командование капитана второго ранга Е.Я. Осипова по официальным данным 1942 году уничтожила 5 кораблей противника, и даже сумела привезти с собой пленных моряков с одного из потопленного транспортных судов. Весь экипаж лодки был награжден орденами и медалями, а Евгений Яковлевич Осипов стал одним из двух подводников-балтийцев, удостоенных звания Герой Советского Союза к 1942 году.