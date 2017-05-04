Служащие королевского дворца вызваны в Букингемский дворец в Лондоне

Лондон, , 11:59 — REGNUM Старший обслуживающий персонал королевской семьи со всей Великобритании соберется в четверг, 4 мая, в Букингемском дворце в Лондоне. Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

«В Букингемском дворце в четверг пройдет встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи, — говорится в сообщении. — Представители дворца не раскрывают тему встречи».

При этом корреспондент телерадиокомпании при королевском дворе Питер Хант отмечает, что встреча сотрудников персонала не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или ее мужа, принца Филиппа. По его словам, созываемая в Букингемском дворце встреча не должна быть поводом для беспокойства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 3 мая парламент Великобритании прекратил свою работу перед проведением в стране досрочных всеобщих выборов. В соответствии с законодательством Великобритании, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов.

Досрочные выборы в законодательный орган страны, объявленные по инициативе премьер-министра страны Терезы Мэй, должны состояться 8 июня 2017 г.